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Independiente tiene en la mira al Chimy Ávila ante la posible salida de Ávalos

Independiente teme la partida de Gabriel Ávalos y ya se contactó con el entorno del Chimy Ávila.

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Tras la salida de Gustavo Quinteros, Independiente también podría quedarse sin Gabriel Ávalos y por eso activaron la búsqueda de un delantero que ya estuvo en la órbita de Boca.

En las últimas horas, Olimpia reactivó las negociaciones por el paraguayo y ofreció desembolsar 500 mil dólares y cancelar la deuda por el pase de Facundo Zabala, que rondaría los 750 mil dólares. 

Teniendo en cuenta que el contrato del atacante finaliza en diciembre, podrían abrirle las puertas de salida.

Si se va Ávalos, en el Rojo ya tienen apuntado a Ezequiel Ávila, libre del Betis de España. Hasta el momento, solo hubo sondeos, pero no descartan avanzar por él.

El Chimy cuenta con varios pretendientes. El que más presión metió fue Rosario Central, club donde juega su hermano Gastón. Asimismo, también trascendió el interés de Tenerife, de la segunda división española.

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