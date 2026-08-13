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BUSCAN NUEVO DT

Atentos: los candidatos que suenan para ser el nuevo entrenador de Independiente

Independiente le puso punto final al ciclo de Gustavo Quinteros. El Rojoapunta los cañones a cerrar un nuevo entrenador.

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 Independiente perdió 4-0 ante Atlético Tucumán y quedó eliminado en octavos de final de la Copa Argentina. La dura derrota derivó en el despido de Gustavo Quinteros como entrenador.

Tras esto, el Rojo deberá salir en búsqueda de un nuevo DT para un semestre largo por delante con compromisos en el Torneo Clausura, el único frente que le queda club.

Tres nombres aparecen en el horizonte como candidatos a tomar el puesto: Rubén Darío Insúa, Omar de Felippe y Ricardo Gareca.

El Gallego se encuentra sin club tras cerrar el pasado mes de junio su etapa iniciada en septiembre de 2024 en Barracas Central. Por su parte, de Fellipe está libre luego de más de dos años en Central Córdoba.

Por último, está el ex seleccionador de Chile. El entrenador viene de no tener actividad ya que fue desvinculado de "La Roja" en junio del año pasado.

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