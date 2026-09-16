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Atentos: los jugadores de la Selección Argentina que llegan a los amistosos al límite desde lo físico

La Selección Argentina se prepara para los amistosos de la próxima fecha FIFA y dos jugadores de los convocados llegarán al límite desde lo físico a los compromisos.

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 La Selección Argentina se prepara para los amistosos de la próxima fecha FIFA, que se desarrollará entre el 30 de septiembre y 6 de octubre, y dos jugadores de los convocados llegarán al límite desde lo físico a los compromisos.

Julián Álvarez y Juan Foyth son los dos citados que arrastran problemas musculares, pero se espera que puedan estar recuperados para esos encuentros.

El delantero arrastra una sobrecarga muscular que sufrió en uno de los entrenamientos con el Atlético Madrid de la semana pasada y se perdió el duelo con Osasuna por la sexta fecha de La Liga, pero todo indica que se recuperará el siguiente fin de semana.

 En tanto, el caso del defensor es más complejo porque después de haberse lesionado en el encuentro de Villarreal frente a Deportivo Alavés el 28 de agosto pasado, aún no tiene fecha de regreso.

Cabe remarcar que a la lista de Lionel Scaloni resta sumarles los jugadores que se desempeñan en el fútbol argentino, que serán dados a conocer este viernes. 

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