Atentos: los jugadores que Boca podría perder ante Racing por Copa Argentina
Boca Juniors podría perder a varios futbolistas de cara al encuentro ante Racing, por Copa Argentina.
Boca y Racing se enfrentarían el domingo 27 de septiembre por los cuartos de final de la Copa Argentina. Debido a esto, el Xeneize podría perder a varios futbolistas de su plantel a causa de la fecha FIFA.
Por el momento, Miguel Merentiel y Álvaro Montero fueron preseleccionados por las selecciones de Uruguay y Colombia respectivamente.
Diego Forlán, entrenador interino de la Celeste, decidió preseleccionar al delantero. En los próximos días decidirá si lo convoca o lo deja afuera para los amistosos ante Japón, Corea del Sur e India.
Montero, por su parte, sí es un habitual en las convocatorias de Néstor Lorenzo y se espera que forme parte de los amistosos ante México, Paraguay y Perú.
Por otro lado, Leandro Paredes dio a entender que podría dar un paso al costado de la Selección Argentina. Pese a que deberá dialogar con Lionel Scaloni, es probable que no sea convocado para la próxima fecha FIFA.
Por último, aparecen los casos de Leonel Flores y Matías Satas, quienes podrían recibir el llamado de Diego Placente para la Selección Argentina Sub-20.
En todos los casos, Boca intentará realizar gestiones para que los futbolistas convocados puedan disputar el partido ante la Academia y se sumen a sus selecciones una vez finalizado el mismo.