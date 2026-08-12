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Atentos: Milton Giménez analiza ofertas para salir de Boca

Milton Giménez perdió lugar en la consideración de Rodolfo Arruabarrena y saldría de Boca en este mercado de pases.

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Milton Giménez perdió lugar en la consideración de Rodolfo Arruabarrena y saldría de Boca en este mercado de pases. El delantero ya tendría sondeos para cambiar de aires.

Con mercados extranjeros abiertos hasta fines de agosto, el atacante quiere tener continuidad.

A pesar de que el Xeneize no le cerrará las puertas al delantero, la escasez de opciones en esa posición genera que el club solo piense en dejarlo ir si lo ofrecido alcanza sus pretensiones. 

En el fútbol local, Gimnasia de La Plata estaría interesado en sumarlo. Todavía no presentaron una oferta formal, pero el Lobo lo tiene en carpeta.

Racing también mostró intenciones de sumar a Giménez. La salida dependerá de las condiciones de la negociación y de la postura que adopte Boca, aunque la dirigencia no pondría trabas para autorizarla.

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