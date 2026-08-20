Atentos: River podría llevar visitantes contra Atlético Tucumán

Atento River. Tracendió la posibilidad de que los hinchas del Millonario puedan asistir al Estadio Monumental José Fierro para el encuentro con Atlético Tucumán, a disputarse el 12 de septiembre por la fecha 9 del Torneo Clausura.

Los propios directivos del Decano fueron los que se encargaron de consultar con Seguridad Deportiva. El ente provincial dio su pulgar arriba y a falta de la confirmación oficial, la posibilidad de que se termine consumando es alta.

La intención del conjunto tucumano es poder generar un ingreso extra de dinero en la venta de entradas.

Sin embargo, aún no se dieron a conocer ni los precios ni la cantidad de localidades que tendrán disponibles los hinchas de River.

En el último cruce entre ambos que se disputó con visitantes en Tucumán fue 2025: hubo 4000 populares que tuvieron un valor de $60.000 y 300 plateas a $100.000.