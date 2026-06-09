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Atentos: River quiere a otro futbolista de la Selección Argentina para después del Mundial

River Plate continúa con sus gestiones para reforzar el plantel con futbolistas de jerarquía.

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River continúa con sus gestiones para reforzar el plantel con futbolistas de jerarquía y la nómina de la Selección Argentina que disputará el Mundial 2026 continúa siendo objeto de deseo tras la confirmación de la llegada de Nicolás Otamendi.

Se sabe que el Millonario también tiene interés en Thiago Almada, pero ahora se agregó un tercer apuntado: Facundo Medina, jugador propiedad del Lens que jugó la última temporada cedido en Olympique de Marsella.

Son varios los factores que influyen en las negociaciones. El más inmediato tiene que ver con que Marsella no quiera pagar los 22 millones de euros que le fijó Lens como opción de compra para retenerlo.

Si el defensor tuviera que regresar tras la Copa del Mundo al club que es dueño de su ficha, en River podrían negociar por una nueva salida a préstamo.

La otra opción es acercarse a la cifra que pretender para su venta definitiva, algo que se parece improbable.

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