Atentos: San Lorenzo tendría hinchas visitantes ante Defensa y Justicia

San Lorenzo se enfrentará por el Torneo Clausura a Defensa y Justicia el sábado 3 de octubre, en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello, y existe la posibilidad de que sus hinchas puedan asistir.

La alternativa que se analiza contempla unas 4000 localidades para el público del Ciclón. Sin embargo, todavía falta una aprobación determinante: el aval de Aprevide, organismo de seguridad que deberá autorizar la presencia de visitantes.

El último antecedente de San Lorenzo con visitantes fue contra Platense, en Vicente López, en abril de este año.

Por el momento, tampoco fueron establecidos el valor de las entradas ni la fecha de inicio de la venta. Ambos aspectos quedarán supeditados a la confirmación oficial.

Del lado del Halcón también existe un incentivo para avanzar con la iniciativa, ya que la presencia de visitantes representaría un ingreso económico para el club. Este factor podría contribuir a que las partes alcancen un acuerdo.