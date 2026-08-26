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Atentos: UEFA dará marcha atrás con el boicot a las competiciones de la FIFA

UEFA seguirá formando parte de las competiciones de la FIFA, pero ratificará su campaña contra la reelección de Gianni Infantino.

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UEFA comunicará que levantará su boicot contra la FIFA. El ente regulador del fútbol de Europa mantiene su firme postura contra la reelección de Gianni Infantino, pero se hecha para atrás en su amenaza.

Este jueves, en reunión de Comité Ejecutivo, la Unión de Federaciones Europeas ratificará que dejará el plan de no permitir que sus selecciones participen en competencias FIFA.

Los 55 presidentes de la federaciones miembro de UEFA darán marcha atrás a sus posturas, aunque tienen previsto intensificar las medidas contra Infantino por su plan y evitar que sea reelecto en el 2027. 

A principios de este mes, el organismo rector del fútbol europeo envió a Infantino una carta de sus abogados advirtiéndole que está considerando emprender acciones legales y exigiéndole que se conserven todos los documentos e información relacionados con el plan, denominado Fifa Forward Enterprise (FFE).

El mismo planea vender una participación en los torneos de la FIFA a inversores privados.

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