Belgrano de Córdoba se quedó con el Torneo Apertura 2026: el tremendo show de memes con las interminables gastadas a River

Belgrano de Córdoba le ganó a River la final del Torneo Apertura en el estadio Mario Kempes y, como es costumbre, los hinchas llenaron las redes sociales de memes y reacciones del histórico partido.

El duelo se vivió con gran intensidad tanto en la cancha como en las redes sociales. Durante el primer tiempo, los temas más comentados fueron las grandes atajadas de Santiago Beltrán y el posterior gol de Facundo Colidio tras un error defensivo del Pirata.

El penal de la polémica: brazo de Rivero, VAR y el inicio de la debacle de River ante Belgrano

El segundo tiempo fue apasionante: Tomás Galván adelantó al Millonario y Nicolás "Uvita" Fernández, en dos ocasiones, dio vuelta el marcador para decretar la consagración del Pirata.

Belgrano se quedó así con el primer título de su historia en primera división. En las redes, los hinchas de Boca se sumaron a las burlas y recordaron que el mismo rival mandó al descenso al Millonario en la Promoción del 2011.

La furia de Chacho Coudet: expulsado y reclamo cara a cara con el árbitro tras la derrota de River ante Belgrano

Ganó belgrano contra river

Hoy gano la familia pic.twitter.com/MH51X4mosL — Homero out of contextt (@gemidoshomero) May 24, 2026

Los hinchas de River después de perder la final con Belgrano. pic.twitter.com/h405iuArdD — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) May 24, 2026

"RIBER"



Porque Belgrano otra vez le ganó a River y se acaba de ir a la B nacional por segunda vez. pic.twitter.com/3E84Wv552J — bobba %uD83C%uDDF8%uD83C%uDDEA (@soybobba) May 24, 2026

Belgrano mandó a la B a River y ahora le ganó la final https://t.co/ksiujmqzk9 pic.twitter.com/bw9R6WfBYA — José (@JP__CL) May 24, 2026