Tiene 95 años, manejó la Fórmula 1 y acabó detenido por viajar con una escopeta en su avión privado: Bernie Ecclestone vuelve a arruinarlo

Bernie Ecclestone volvió a quedar envuelto en un episodio policial. El histórico exmandamás de la Fórmula 1, de 95 años, fue detenido este lunes en Portugal después de que las autoridades encontraran una escopeta entre sus pertenencias durante un control en el Aeródromo de Tires, en Cascais, cerca de Lisboa.

El empresario británico había aterrizado en su avión privado, un Dassault Falcon 7X, cuando agentes de la Policía de Seguridad Pública (PSP) realizaron una inspección y detectaron el arma. El procedimiento formó parte de los controles de seguridad que se llevan adelante en el aeropuerto.

Según informaron medios portugueses e internacionales, Ecclestone quedó detenido a disposición de las autoridades. Por el momento, no trascendió si deberá comparecer ante un juez ni cuál será la sanción que podría recibir por portar la escopeta.

El episodio generó especial repercusión debido a que no es la primera vez que el empresario enfrenta un problema de estas características.

Ecclestone ya había sido detenido por un arma

Cuatro años atrás, Ecclestone protagonizó una situación prácticamente idéntica en Brasil. En aquella ocasión, las autoridades encontraron un arma de fuego en su equipaje cuando se encontraba en San Pablo, a punto de abordar su jet privado con destino a Suiza.

El histórico dirigente de la Fórmula 1 aseguró entonces que desconocía que el arma estuviera dentro de su equipaje. Pese a su explicación, fue detenido y posteriormente debió pagar una fianza.

Tras aquel episodio, Ecclestone restó importancia a lo ocurrido y lo calificó como un incidente menor.

La nueva vida de Bernie Ecclestone

Ecclestone dejó de estar al frente de la Fórmula 1 hace varios años, pero continúa siendo una de las personalidades más reconocidas de la historia de la categoría. Durante aproximadamente cuatro décadas tuvo un papel central en la expansión comercial y global del campeonato.

Actualmente, el empresario divide su tiempo entre sus propiedades de Portugal y Suiza, además de conservar una residencia en Brasil.

En Cascais posee una lujosa propiedad valuada en unos 40 millones de euros, con una superficie aproximada de 2.000 metros cuadrados. Precisamente hacia esa zona se dirigía después de aterrizar en el aeródromo de Tires, donde finalmente fue detenido.

Hasta el momento, las autoridades portuguesas no dieron a conocer mayores detalles sobre el procedimiento ni sobre los pasos judiciales que deberá afrontar Ecclestone.