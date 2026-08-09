Boca anunció la contratación de Enner Valencia: los detalles de su contrato





Enner Valencia ya es oficialmente jugador de Boca Juniors. El club argentino confirmó este domingo 9 de agosto la incorporación del delantero ecuatoriano, quien afrontará por primera vez en su carrera una experiencia en el fútbol argentino.

El máximo goleador histórico de la Selección de Ecuador llega al Xeneize como agente libre, luego de finalizar su vínculo con Pachuca tras la disputa del Mundial 2026.

La incorporación del atacante se concretó después de que Enner Valencia superara los exámenes médicos el sábado 8 de agosto y completara la firma de su contrato con la institución xeneize.

Enner Valencia ya estuvo en La Bombonera

Antes de que Boca Juniors hiciera oficial su fichaje, Enner Valencia estuvo presente en La Bombonera durante el empate 1-1 ante Vélez Sarsfield.

El delantero ecuatoriano siguió el encuentro desde el estadio y, una vez finalizado el partido, compartió con sus nuevos compañeros en el camerino.

La presencia de Valencia en La Bombonera había generado expectativa entre los hinchas de Boca, a la espera de la confirmación oficial de su llegada.

¿Hasta cuándo firmó Enner Valencia con Boca Juniors?

Boca Juniors informó que Enner Valencia firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2027.

De esta manera, el delantero ecuatoriano permanecerá en el conjunto argentino durante una temporada y media y tendrá su primera experiencia profesional en el fútbol argentino.

Valencia se suma así a Boca Juniors con el objetivo de aportar su experiencia y capacidad goleadora, después de una extensa trayectoria internacional.

El atacante, además, llega como máximo goleador histórico de la Selección de Ecuador, condición que lo convierte en uno de los nombres más importantes del fútbol ecuatoriano.

Ficha del fichaje de Enner Valencia

Jugador: Enner Valencia

Enner Valencia Nuevo club: Boca Juniors

Boca Juniors Nacionalidad: ecuatoriana

ecuatoriana Posición: delantero

delantero Contrato: hasta el 31 de diciembre de 2027

hasta el 31 de diciembre de 2027 Llegada: agente libre

agente libre Primera experiencia: fútbol argentino





El comunicado de Boca sobre la contratación de Enner Valencia

El Club Atlético Boca Juniors informa que Enner Valencia firmó su contrato con la institución hasta el 31 de diciembre de 2027.

Valencia tiene 36 años, se desempeña como delantero y viene de disputar como titular la Copa del Mundo con la Selección de Ecuador. La última temporada jugó en Pachuca de México y marcó 8 goles en 22 partidos.

Comunicado Oficial: Enner Valenciahttps://t.co/mX8Xjq5p6T — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 9, 2026

A lo largo de su carrera Enner jugó en Emelec, West Ham United y Everton en la Premier League, Fenerbahçe de Turquía, SC Internacional de Brasil, Tigres y Pachuca de México. En total conquistó 9 títulos en los clubes, marcó mas de 190 goles y brindó 70 asistencias.

En su Selección disputó tres Copas del Mundo y cinco Copas América, y es el máximo goleador histórico con 49 tantos.

¡Bienvenido a Boca, Enner!