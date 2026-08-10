Boca define el equipo ante Recoleta: Arruabarrena analiza dos cambios para la Copa Sudamericana

Boca Juniors afrontará este lunes su último entrenamiento antes del partido de ida ante Recoleta, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, y Rodolfo Arruabarrena todavía tiene algunas decisiones por tomar para definir el equipo.

La intención del entrenador es mantener la base que viene mostrando un buen nivel en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, aunque la falta de contundencia en ataque podría llevarlo a modificar el esquema y apostar por una formación más ofensiva.

En medio de un calendario cargado, el Vasco suele aprovechar la última práctica previa a cada partido para terminar de definir el 11 inicial. Sin embargo, por la seguidilla de encuentros, evita realizar trabajos formales de fútbol. Por eso, este mediodía podría quedar prácticamente confirmado el equipo que enfrentará al conjunto paraguayo.

Arruabarrena analiza un cambio ofensivo en Boca

El esquema utilizado en los últimos partidos le permitió a Boca ganar equilibrio y mejorar la elaboración, aunque todavía tiene una cuenta pendiente: la efectividad en el área rival.

Con Enner Valencia todavía en recuperación y a la espera de su debut con la camiseta azul y oro, el único delantero de área disponible para el encuentro ante Recoleta será Miguel Merentiel. Milton Giménez, en tanto, quedó afuera de la lista de concentrados.

Ante este escenario, Arruabarrena analiza una variante para darle mayor peso ofensivo al equipo. La posibilidad que evalúa es sacar a uno de los dos acompañantes de Leandro Paredes en el mediocampo para sumar a Sebastián Villa.

El jugador que aparece con más chances de dejar su lugar es Milton Delgado, mientras que Santiago Ascacíbar se perfila como una pieza difícil de tocar, especialmente por el presente que atraviesa: actualmente es el goleador del equipo.

Villa todavía no consiguió mostrar su mejor versión desde su regreso y la aparición de Leonel Flores también redujo sus oportunidades. De todos modos, el cuerpo técnico pretende darle continuidad para que recupere confianza y vuelva a convertirse en una alternativa importante en ataque.

Si finalmente comienza el partido en el banco de suplentes, el colombiano volvería a ser una de las principales opciones para cambiar el desarrollo del encuentro durante el segundo tiempo.

La otra duda de Boca está en la defensa

Más allá de la posibilidad de modificar el mediocampo, Arruabarrena también analiza quién acompañará al segundo marcador central en la defensa.

Ayrton Costa fue amonestado ante Vélez y luego salió reemplazado en el entretiempo por Marco Pellegrino. El exdefensor de Platense tuvo una actuación destacada y viene encadenando buenos partidos, por lo que no sería extraño que pueda ganarse un lugar entre los titulares en el corto plazo.

El resto del equipo sería el mismo que viene de igualar ante Vélez, en un encuentro en el que Boca dejó una buena imagen. Ahora, el desafío será trasladar ese rendimiento al plano internacional y sacar ventaja en el partido de ida frente a Recoleta.