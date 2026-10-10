Boca confirmó la lesión de Leandro Paredes: se pierde la serie ante Vasco da Gama y peligra el Superclásico

La igualdad 2 a 2 frente a Instituto de Córdoba por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, dejó una noticia que encendió las alarmas en Boca Juniors: Leandro Paredes sufrió una lesión muscular que lo mantendrá alejado de las canchas durante las próximas semanas. Los estudios médicos confirmaron un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho, un diagnóstico que modifica los planes del equipo para sus próximos compromisos tal como había adelantado Rodolfo Arruabarrena.

El mediocampista no pudo completar su participación ante la Gloria y quedó descartado para la serie frente a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana. Además, su presencia en el Superclásico ante River, previsto para el 1 de noviembre, quedó seriamente comprometida.

Cómo se lesionó Paredes ante Instituto

Paredes comenzó el encuentro en el banco de suplentes, pero ingresó a los nueve minutos del segundo tiempo en reemplazo de Milton Delgado. Su participación duró apenas 16 minutos: sintió un pinchazo en la parte posterior de la pierna derecha y debió abandonar el campo de juego.

Santiago Ascacibar entró en su lugar, mientras sus compañeros acompañaban al capitán en un momento de evidente preocupación. Después de retirarse, el futbolista se dirigió al vestuario con hielo en la zona afectada.

Leandro Paredes se retira al vestuario con hielo en la zona afectada.

Aunque los estudios se realizaron el sábado, la posibilidad de que no estuviera disponible para el siguiente compromiso ya era una preocupación tras el partido.

Qué partidos se perdería Leandro Paredes

El desgarro grado 2 supone, como mínimo, unas tres semanas de recuperación, aunque los plazos dependerán de la evolución del futbolista y de su respuesta al tratamiento. Con ese panorama, Boca perdería a una pieza importante para una seguidilla de encuentros decisivos.

Estos son los compromisos que Paredes podría perderse:

Vasco da Gama: los dos partidos de la serie de la Copa Sudamericana, programados para el 13 y el 20 de octubre.

los dos partidos de la serie de la Copa Sudamericana, programados para el 13 y el 20 de octubre. Talleres: el encuentro correspondiente al Torneo Clausura, previsto para el 16 de octubre.

el encuentro correspondiente al Torneo Clausura, previsto para el 16 de octubre. Independiente: el partido del 25 de octubre por el campeonato local.

el partido del 25 de octubre por el campeonato local. River: el Superclásico del 1 de noviembre, al que podría llegar sin ritmo de competencia.

¿Paredes llega al Superclásico contra River?

La principal incógnita para Boca pasa por saber si su capitán podrá recuperarse a tiempo para enfrentar a River. Con un período estimado de recuperación de al menos 21 días, el mediocampista tendría un margen ajustado para volver a entrenarse con normalidad antes del clásico.

Incluso si recibe el alta médica antes del encuentro, la falta de minutos de competencia sería otro factor a considerar. Por eso, su evolución durante las próximas semanas será determinante para establecer si podrá estar disponible para el partido más esperado por los hinchas.

Mientras Boca afronta una serie clave por la Copa Sudamericana y continúa su camino en el Torneo Clausura, la recuperación de Paredes se convirtió en uno de los principales focos de atención del cuerpo técnico y de los hinchas xeneizes.