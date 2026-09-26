Boca define su formación para enfrentar a Racing: el cambio obligado que prepara Arruabarrena

Boca Juniors atraviesa una semana especial después de una convincente victoria ante San Lorenzo de Almagro, el equipo de Rodolfo Arruabarrena ya tiene la cabeza puesta en Racing Club de Avellaneda, su próximo rival en los cuartos de final de la Copa Argentina. El partido se disputará este domingo desde las 17 en el Gigante de Arroyito y el entrenador apuesta a mantener la base que viene de protagonizar una de las mejores actuaciones de su ciclo.

La principal novedad estará en el arco. Álvaro Montero fue convocado por la Selección de Colombia para la fecha FIFA y no podrá estar en Rosario. Por eso, Leandro Brey será el encargado de reemplazarlo y volverá a defender el arco del Xeneize.

Arruabarrena había hecho todo lo posible para contar con el colombiano en un partido tan importante. Incluso, Juan Román Riquelme se comunicó con Néstor Lorenzo para pedirle que liberara al arquero, pero el entrenador colombiano decidió mantenerlo dentro de la convocatoria.

Brey tendrá una nueva oportunidad debido a que Agustín Marchesín continúa con su recuperación y recién volvería a estar disponible durante 2027. Así, salvo que aparezca algún inconveniente físico de último momento, Boca mantendrá el resto de la formación que viene de vencer a San Lorenzo.

Leonel Flores sí podrá jugar ante Racing

La ausencia de Montero no será la única situación que Boca debió resolver durante la fecha FIFA. Leonel Flores también fue citado por Lionel Scaloni para los amistosos de la Selección Argentina ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, pero el juvenil podrá estar a disposición de Arruabarrena para el duelo frente a Racing.

Flores permanecerá trabajando con la Selección hasta el jueves en el predio de AFA y el viernes regresará a los entrenamientos de Boca. El plantel viajará el sábado rumbo a Rosario para quedar concentrado de cara al partido.

Ayrton Costa, otra buena noticia para Arruabarrena

El entrenador también recuperará a Ayrton Costa. El defensor había sufrido un desgarro en el isquiotibial izquierdo justamente frente a Racing, además de arrastrar una pubalgia, pero ya está nuevamente en condiciones de integrar la convocatoria.

De todos modos, Costa comenzaría el partido desde el banco de suplentes. La falta de ritmo y el buen momento de Facundo Herrera hacen que Arruabarrena no tenga previsto devolverle inmediatamente la titularidad.

De esta manera, Boca llegará al cruce con Racing con una única variante obligada en el once inicial: Brey por Montero. El Xeneize buscará meterse en las semifinales de la Copa Argentina y darle continuidad a las buenas sensaciones que dejó su última presentación.

La probable formación de Boca para enfrentar a Racing por Copa Argentina

Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco.