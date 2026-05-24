Boca en alerta: Milton Delgado está en mira del Trabzonspor de Turquía

Boca Juniors todavía tiene un duelo pendiente ante Universidad Católica que definirá el futuro del equipo dirigido por Claudio Úbeda en la Copa Libertadores de América, pero no por eso se deja de mover el mercado de pases. Al interés de Napoli por Exequiel Zeballos, ahora se sumó el Trabzonspor de Turquía por Milton Delgado.

Se cree que el conjunto turco en los próximos días presentará una oferta de 8 millones de dólares por el volante de 20 años, quien es un habitual titular en el once que arma Claudio Úbeda.

Todo indica que Juan Román Riquelme va a rechazar el ofrecimiento, aunque ya adelantó que está abierto a negociar con el conjunto turco y no se van a apurar para nada para tomar una decisión.

Otros equipos comenzaron al menos conversaciones para averiguar la situación de Milton Delgado fueron Inter de Milán, Bournemouth de Inglaterra y Besiktas de Turquía.

También Inter Miami, CSKA de Moscú y el grupo BlueCo (al que pertenecen Chelsea y Racing de Estrasburgo de Francia) también habían sondeado al futbolista.