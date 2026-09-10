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Boca hizo caja y vendió a Kevin Zenón: los números del pase al Atlas de México

El Xeneize aceptó la oferta del elenco azteca y decidió desprenderse del mediocampista tras semanas de negociaciones.

Edelmiro Balmaceda
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Cuando parecía que el mercado de pases en Boca no iba a tener más movimientos, este jueves se concretó la venta de Kevin Zenón al Atlas de México tras semanas de negociaciones.

En las últimas horas, el Xeneize aceptó venderle al equipo de Guadalajara la totalidad del pase del volante a cambio de seis millones de dólares.

Del total, a las arcas del club de la ribera ingresarán 4.800.000, mientras que el 1.200.000 restante será para Unión de Santa Fe, que había conservado el 20% de la ficha.

Así las cosas, el mediocampista de 25 años deja al conjunto azul y oro después de dos años y medio desde su llegada.

Cabe recordar que, luego de mostrar buenos rendimientos durante el ciclo de Diego Martínez, Zenón bajó el nivel y perdió mucho terreno. Finalmente, emigra después de haber disputado 92 partidos, en los que anotó 11 goles y realizó ocho asistencias.

Ahora, tras firmar su contrato por los próximos cuatro años, buscará relanzar su carrera en la Liga MX, donde será dirigido por Hernán Crespo.

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