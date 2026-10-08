Boca le hizo un emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo, a un año de su muerte

Hace un año, el mundo del fútbol se conmocionó con el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, mítico entrenador que estuvo adentro de una cancha hasta el último día.

En ese marco, Boca, su último club dentro de una extensa carrera, compartió una serie de posteos en sus redes sociales para homenajearlo.

"Amor con amor se paga. Miguel, eterno", escribió la cuenta junto a una conocida imagen de Miguelo, que tuvo tres etapas en la institución y le dio su última Copa Libertadores en 2007.

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Por otra parte, en alusión a una canción de "La Renga", la entidad de la ribera hizo un video con fotos y citó: "Y así sabrá el coro del cielo que de los nuestros se fue el más bueno".

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A un año de la muerte de Miguel Ángel Russo: Rosario Central y Estudiantes de La Plata también lo recordaron

Por la misma vía, el Canalla y el Pincha, otros de sus grandes amores como estratega y jugador, honraron a Russo.

#RecuerdoCanalla | %uD83D%uDCC6 Un año que no estás más físicamente, pero tu recuerdo seguirá siempre vivo en nosotros, Miguel %u267E%uFE0F%uD83D%uDC9B%uD83D%uDC99 https://t.co/hgVkVTPsDT — Rosario Central (@RosarioCentral) October 8, 2026