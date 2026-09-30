Boca hoy: Arruabarrena define el once para enfrentar a Unión

De cara al partido de Boca ante Unión, Rodolfo Arruabarrena aún tiene algunas dudas para definir el equipo que parará el próximo viernes en la Bombonera.

Leonel Flores fue desafectado de la Selección Argentina para que pudiera estar disponible en el Xeneize, pero recién volvió a entrenarse con el plantel este jueves. Su presencia dependerá de cómo lo vea físicamente el cuerpo técnico, que tiene como alternativa a un Sebastián Villa que esta mañana no pudo entrenarse por un cuadro febril.

Además de esa duda, el entrenador contempla la posibilidad de darle descanso a Facundo Herrera, quien no pudo completar el partido ante Racing por una molestia muscular. Para evitar una lesión, su lugar podría ser ocupado por Marco Pellegrino o, incluso, por Ayrton Costa, quien volverá a estar disponible después de un desgarro.

El resto del equipo sería el habitual, con Miguel Merentiel como referencia de ataque, a pesar del hat trick Enner Valencia.

El probable equipo de Boca vs. Unión: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Sebastián Villa.