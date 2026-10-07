Boca hoy: Arruabarrena planea poner un mix de titulares y suplentes para visitar a Instituto

De cara al partido de Boca del viernes ante Instituto en Córdoba, y teniendo en cuenta la proximidad con el comienzo de la serie ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana, Rodolfo Arruabarrena haría un mix entre titulares y suplentes.

Tras haber culminado con su participación en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina frente a Benín, Leonel Flores se presentó a entrenar con el Xeneize. Igualmente, teniendo en cuenta que disputó cuatro partidos en una semana, es muy probable que sea suplente y su lugar lo ocupe Sebastián Villa.

Por otro lado, Leandro Paredes y Leandro Lozano son dos de los que podrían verlo desde afuera.

En el caso del uruguayo hay un aliciente extra y es que, como Álvaro Montero regresa tras representar a la Selección de Colombia en la fecha FIFA, Boca deberá dejar afuera a un extranjero y este podría ser el lateral.

El posible once de Boca para el enfrentar a Instituto: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Williams Alarcón o Camilo Rey Domenech, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar y Carlos Palacios; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.