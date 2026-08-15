La lista negra de futbolistas que Riquelme no quiere más en Boca

Juan Román Riquelme sigue al frente de las negociaciones de los jugadores que pueden llegar a Boca Juniors y también de los que no formarán parte de las preferencias de Rodolfo Arruabarrena. El mandamás comenzó a gestionar las salidas y en los próximos días son cuatro los protagonistas que pueden usar la azul y oro.

Uno de los casos más relevantes es el de Exequiel Zeballos, quien queda libre a final de año, pero que quiere irse con una transferencia para que ingrese dinero al Xeneize por él. Napoli en un principio se había estirado hasta los 10 millones de dólares, pero la realidad es que el club italiano está complicado con poder cumplir con el Fair Play Financiero. Ahora quien hizo una oferta formal es el Celta de Vigo, quien puede aporta no más de seis millones de dólares por el oriundo de Santiago del Estero.

También Mauricio Benítez tiene grandes chances de continuar con su carrera en el Viejo Continente. El juvenil estuvo cedido en el Royal Antwerp de Bélgica, que no va a llegar a los cinco millones de la opción de compra, sino que aportará la mitad para intentar quedarse con sus servicios.

Williams Alarcón está cerca de irse a préstamo con al Atlanta United de la Major League Soccer, y a pesar que la negociación no tuvo grandes avances en las últimas horas, creen que todo puede resolverse en los próximos días.

Y el último es Milton Giménez, quien fue sondeado por Olimpia de Paraguay y el delantero está pensando seriamente en cambiar de aire, ya que sabe que tiene pocas chances de jugar teniendo en cuenta la reciente llegada de Enner Valencia, quien será titular antes del regreso de Adam Bareiro, quien últimamente viene sufriendo con las lesiones.