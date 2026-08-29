Así Pablo Dóvalo justificó no expulsar a Flores en la victoria de Boca ante Lanús

Boca Juniors sigue sumando y el pasado viernes consiguió una importante victoria por 1 a 0 ante Lanús. Sin embargo, el partido quedó marcado por una polémica que generó fuertes reclamos del Granate: a los 11 minutos del primer tiempo, Leonel Flores protagonizó una dura entrada sobre Sasha Marcich a la altura de la tibia.

¿ERA ROJA PARA FLORES?



Los jugadores del Granate reclamaban que podía ser para más la patada del jugador de Boca.



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Pablo Dóvalo, árbitro del encuentro, decidió sancionar la infracción únicamente con tarjeta amarilla. La determinación provocó el reclamo generalizado de los jugadores y del cuerpo técnico de Lanús, que entendieron que la acción merecía la expulsión del futbolista de Boca.

El cuerpo arbitral consideró que la jugada no alcanzaba para mostrarle la tarjeta roja. La explicación fue contundente: "Es una jugada gris. El impacto es alto pero la intensidad es media/baja. Hay que entender los contextos".

De esta manera, Dóvalo y su equipo entendieron que, si bien el contacto se produjo en una zona sensible de la pierna de Marcich, la intensidad de la acción no justificaba una expulsión directa. La decisión quedó bajo la lupa durante buena parte del encuentro.

La fuerte crítica de Carlos Izquierdoz

Una vez terminado el partido entre Boca y Lanús, Carlos Izquierdoz, referente del Granate y con pasado en el Xeneize, fue consultado por la polémica jugada y apuntó directamente contra la actuación arbitral.

"Le faltó personalidad para echar al jugador de Boca. El VAR tiene que llamarlo, fue una jugada clarísima de expulsión. No sabría qué hubiese cobrado si el planchazo lo hubiéramos tenido nosotros...", manifestó el defensor.

Así, mientras desde el cuerpo arbitral consideraron que se trató de una acción de intensidad media/baja, en Lanús sostuvieron que la entrada de Leonel Flores sobre Sasha Marcich era merecedora de tarjeta roja. La polémica quedó instalada pese al triunfo de Boca por 1 a 0.