Arruabarrena habló sobre el triunfo de Boca ante Lanús sobre la hora: "No merecimos ganar"

Boca Juniors consiguió este viernes por la noche una victoria agónica ante Lanús por 1 a 0, en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Cuando el partido parecía encaminarse al empate, Tomás "Toto" Belmonte apareció en la última jugada y le dio tres puntos fundamentales al Xeneize, que de esta manera avanzó posiciones y quedó en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2027.

%uD83D%uDDE3%uFE0FLa DURA AUTOCRÍTICA de #Arruabarrena:



"NO MERECIMOS GANAR, LANÚS FUE SUPERIOR".pic.twitter.com/OAURtF80JG — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) August 29, 2026

Sin embargo, más allá de la celebración por el triunfo, Rodolfo Arruabarrena no ocultó su autocrítica en la conferencia de prensa posterior al encuentro. El entrenador de Boca fue claro al analizar el desarrollo del partido y reconoció que su equipo estuvo lejos de mostrar su mejor versión.

"No merecimos ganar, Lanús fue superior", admitió el Vasco ante los medios. En esa misma línea, explicó que, aunque el rendimiento no fue el esperado, los tres puntos tienen un valor importante de cara a los objetivos del equipo.

"Los tres puntos son importantes, los necesitábamos. Sumar de a tres jugando mal nos viene bien para las tablas", sostuvo Arruabarrena. Además, remarcó que el plantel deberá trabajar para corregir los errores mostrados ante el Granate: "Somos autocríticos y tenemos que mejorar".

La autocrítica de Arruabarrena tras el triunfo de Boca

El técnico consideró que Boca no consiguió manejar la pelota como lo había hecho en presentaciones anteriores. "El equipo no tuvo la fluidez de otros partidos, sin embargo fuimos a buscarlo arriesgando", explicó.

En otro tramo de la conferencia, profundizó sobre las dificultades que tuvo el Xeneize para imponerse en el juego. "No estuvimos finos con la pelota", reconoció, antes de destacar el trabajo realizado por el conjunto dirigido por Lanús.

"El rival juega, ha salido campeón de la Sudamericana y tiene un entrenador que sabe perfectamente lo que quiere. Muchas veces se nos complicaba porque estaban mejor", señaló el Vasco.

El mensaje de Boca para Tomás Aranda

Arruabarrena también tuvo presente a Tomás Aranda, quien atraviesa la recuperación de una fractura de peroné. El entrenador aseguró que la victoria fue dedicada al futbolista y contó que sus compañeros mantienen el contacto con él.

"El triunfo este es para Tomi", expresó. Luego reveló que el plantel volverá a encontrarse con el defensor en los próximos días: "Los chicos se han puesto en contacto con él y el lunes lo veremos en el predio".

Además, el entrenador hizo referencia a la ausencia de Aranda y de Leandro, dos futbolistas que considera fundamentales para el equipo. "Las ausencias de Tomi y Lea, que son los dos jugadores más importantes del fútbol argentino, se sienten", afirmó.

De todos modos, Arruabarrena evitó utilizar las bajas como argumento para explicar el rendimiento. "No es excusa, tenemos que buscar las variantes. Felicito a mis jugadores por la entrega. Vamos a jugar seis partidos en 22 días", manifestó.

Arruabarrena respaldó a Álvaro Montero

Uno de los puntos altos de Boca frente a Lanús fue Álvaro Montero. El arquero tuvo una actuación destacada y recibió el respaldo público del entrenador, quien le pidió mantener la tranquilidad frente a los distintos tipos de opiniones.

"Sabe perfectamente cómo es esto. Lo he charlado con él, tendrá que hacer oídos sordos a las críticas y también a los elogios", explicó Arruabarrena.

A continuación, valoró el nivel que viene mostrando el arquero: "Ha estado en un buen nivel, ya viene demostrando esa seguridad que necesitamos. Espero que siga por ese camino. Lo felicito".

Lautaro Bianco, el juvenil que se suma al plantel de Boca

Por último, el entrenador se refirió a Lautaro Bianco, juvenil que comenzará a trabajar con el plantel profesional. Arruabarrena contó que el futbolista viene siendo seguido desde hace tiempo y aseguró que tendrá el respaldo necesario para adaptarse a Primera.

"Mañana comenzará a trabajar con nosotros. Es un chico que venimos siguiendo hace tiempo", explicó el DT.

En ese sentido, dejó en claro que buscarán acompañar al juvenil durante su adaptación: "Espero que se adapte bien al grupo, entre todos lo ayudemos para que, si le llega a tocar la oportunidad, pueda demostrar. Espero sacarle provecho".