Boca hizo una oferta por Matías Galarza y negocia a contrarreloj con Talleres

Boca Juniors decidió volver al mercado de pases sobre el cierre y avanzó por Matías Galarza, uno de los futbolistas de Talleres de Córdoba que pretende incorporar para reforzar el mediocampo. El Xeneize puso sobre la mesa una oferta de cuatro millones de dólares por el 80 por ciento de los derechos económicos y ahora busca destrabar la negociación con la T antes de que se cierre el plazo.

La dirigencia de Brandsen 805 trabaja con el reloj en contra, ya que la posibilidad de incorporar un jugador vence este lunes. La chance se abrió a partir de la lesión de Tomás Aranda y contempla únicamente futbolistas que actúen en el fútbol argentino o que hayan quedado libres antes del 2 de septiembre de 2026.

La salida de Kevin Zenón terminó modificando los planes que tenía el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena. Si bien el volante no era titular indiscutido, el Vasco consideraba importante contar con una alternativa más para la mitad de la cancha y su transferencia generó la necesidad de buscar una nueva pieza para completar el plantel.

El traspaso de Zenón al Atlas significó un ingreso de 4,8 millones de dólares para Boca, mientras que Galarza aparece como una alternativa que seduce pese a tener características diferentes. En caso de concretarse, se sumaría a un sector que actualmente integran Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte y Williams Alarcón.

No es la primera vez que Boca pone sus ojos en el mediocampista. En 2024, cuando todavía pertenecía al Genk de Bélgica, el club argentino había intentado quedarse con parte de su ficha. En aquel momento, había ofrecido tres millones de dólares por el 50 por ciento de los derechos, pero la propuesta fue considerada insuficiente por la institución belga. Finalmente, Talleres adquirió al futbolista.

Ahora el escenario es diferente y el Xeneize volvió a la carga con una propuesta concreta. La principal dificultad pasa por convencer a Talleres de desprenderse de una pieza fundamental en medio de la temporada.

Galarza viene siendo uno de los jugadores más utilizados por el conjunto cordobés: disputó los 27 encuentros que el equipo jugó durante 2026. Sin embargo, no estará presente en el partido de este domingo frente a Unión, ya que fue expulsado en la jornada anterior ante San Lorenzo.

Talleres atraviesa además un momento complicado en el Torneo Clausura, donde ocupa el último lugar de la Zona A, pero eso no modifica la importancia de Galarza dentro del equipo. Por eso, Boca deberá acelerar las gestiones si pretende cerrar su incorporación antes del límite establecido para el mercado.