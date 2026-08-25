Boca cerró dos salidas: Weigandt jugará en Ecuador y Benítez seguirá en Bélgica

Boca Juniors continúa moviendo piezas en el mercado de pases y este martes confirmó dos bajas que ya estaban encaminadas. Marcelo Weigandt y Mauricio Benítez dejaron de pertenecer al plantel de Rodolfo Arruabarrena, aunque lo hicieron mediante operaciones diferentes: el lateral fue cedido a Liga de Quito, mientras que el mediocampista fue transferido al Royal Antwerp.

Las dos salidas estaban relacionadas con una misma situación: ninguno de los dos futbolistas formaba parte de los planes del actual entrenador de Boca. Con sus partidas, el Xeneize avanza en la depuración del plantel y encuentra una solución para dos jugadores que habían quedado relegados.

Weigandt cambia Boca por Liga de Quito

Después de varios meses sin protagonismo, Marcelo Weigandt tendrá una nueva oportunidad en el fútbol sudamericano. El defensor fue anunciado como refuerzo de Liga de Quito, que lo incorporó a préstamo desde Boca.

El acuerdo contempla una opción de compra que se convertirá en obligatoria si el futbolista cumple determinadas condiciones. Una de ellas es alcanzar los 20 encuentros disputados. Boca, por el momento, no dio a conocer cuánto deberá pagar el conjunto ecuatoriano si finalmente se concreta la adquisición.

La llegada a Quito representa un cambio importante para Weigandt. El lateral había vuelto al Xeneize después de su experiencia en Inter Miami y durante la primera parte del año peleó por el puesto con Juan Barinaga. Sin embargo, el escenario se modificó con el cambio de entrenador.

Desde que Arruabarrena asumió, el Chelo quedó completamente relegado y ni siquiera apareció entre los convocados. La situación llegó al punto de que comenzó a trabajar a contraturno del grupo mientras esperaba una propuesta para continuar su carrera.

En Liga de Quito encontrará, además, la posibilidad de disputar la Copa Libertadores. El equipo ecuatoriano viene de meterse entre los ocho mejores del certamen y eliminó a Mirassol en los penales.

"Es un club muy grande, es el Rey de Copas de Ecuador. Me sedujo mucho que están jugando la Copa Libertadores", manifestó Weigandt luego de concretar su llegada.

Qué opciones tiene Arruabarrena para el lateral derecho

La partida del defensor deja una competencia diferente en el sector derecho de la defensa de Boca. Leandro Lozano y Dylan Gorosito pasan a ser las principales alternativas para el puesto.

Leando Lozano llegó desde Argentinos Juniors y ahora tendrá la posibilidad de pelear por más minutos en un plantel que sufrió una nueva modificación.

Mauricio Benítez fue vendido al Royal Antwerp

La situación de Mauricio Benítez terminó con una transferencia definitiva. El mediocampista, que ya había tenido una experiencia a préstamo en el fútbol belga, fue comprado por Royal Antwerp.

Boca recibirá 2,5 millones de dólares por la operación, mientras que otros 500.000 dólares quedarán atados al cumplimiento de objetivos. El club argentino, además, se aseguró un 20% de una futura venta.

Benítez había regresado al Xeneize en julio, pero rápidamente quedó claro que no tendría demasiado espacio con Arruabarrena. De hecho, no llegó a disputar partidos durante el primer semestre, por lo que su salida no genera un cupo adicional para que Boca incorpore otro futbolista.

El volante es producto de las inferiores del club y tuvo una destacada etapa en las categorías juveniles. Fue campeón con la Novena y la Sexta División y también integró el equipo que conquistó la Copa Libertadores y la Intercontinental Sub-20 en 2023.

A pesar de sus buenos antecedentes en las inferiores, no logró afirmarse en Primera. Su recorrido con el plantel profesional terminó con 11 apariciones oficiales, antes de volver a Europa para continuar su carrera.

Dos bajas que modifican el plantel de Boca

Con Weigandt en Ecuador y Benítez nuevamente en Bélgica, Boca sigue reduciendo el grupo de futbolistas que no son considerados por Arruabarrena. El entrenador ya cuenta con dos opciones menos en su plantel mientras la dirigencia continúa trabajando en el mercado de pases.