Boca se juega todo ante San Pablo y Arruabarrena espera por una vuelta clave

Boca Juniors entra en la etapa decisiva de su preparación para uno de los partidos más importantes del semestre. El equipo de Rodolfo Arruabarrena enfrentará a San Pablo en Brasil por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y este lunes tendrá su última práctica antes de emprender el viaje.

Entre las principales cuestiones que deberá resolver el entrenador aparece la situación de Milton Delgado. El mediocampista de 21 años se encuentra en la última etapa de recuperación de una distensión muscular y podría volver a ser tenido en cuenta después de cuatro partidos fuera de las convocatorias.

Delgado se lesionó en la previa del encuentro contra Vélez Sarsfield por la Copa Argentina, disputado el 2 de septiembre. Desde entonces, no pudo participar de aquel compromiso ante el Fortín ni de la ida frente a San Pablo. Tampoco estuvo presente en los últimos dos partidos del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, contra Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba de Santiago del Estero.

La evolución durante los últimos días fue positiva y la práctica de este lunes será determinante para saber si está en condiciones de regresar. Si no presenta molestias y completa la sesión con normalidad, Arruabarrena volvería a contar con una pieza que considera importante para el funcionamiento del mediocampo.

Durante la ausencia de Delgado, Tomás Belmonte se hizo cargo de esa posición y respondió de buena manera. Sin embargo, el ingreso del ex Tigre modificó algunas características del mediocampo, por lo que el posible regreso del joven volante permitiría al entrenador recuperar una sociedad que ya tiene definida.

De estar disponible, Delgado se ubicaría junto a Santiago Ascacíbar y Leandro Paredes. El capitán y el ex Estudiantes de La Plata completarían así una mitad de cancha que Arruabarrena pretende utilizar en un encuentro en el que Boca no puede dejar ningún detalle librado al azar.

El entrenador, además, tiene previsto apostar por la mayoría de sus habituales titulares pese a la exigencia física que acumula el plantel. La clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana es uno de los grandes objetivos de Boca para esta parte de la temporada y el cuerpo técnico buscará presentar en Brasil el equipo que considere más competitivo.

La defensa también presenta una situación que deberá seguirse de cerca en las próximas semanas. Facundo Herrera mantuvo su lugar ante la ausencia de Ayrton Costa, quien todavía debe recuperarse para volver a competir por la titularidad. Cuando el defensor esté nuevamente disponible, tendrá que pelear por el puesto con Herrera.

En ofensiva también existe una competencia abierta. Leonel Flores aparece actualmente por delante de Sebastián Villa en la consideración del cuerpo técnico y, si no hay cambios de último momento, sería quien acompañe a Alan Velasco y Miguel Merentiel en el ataque.

La probable formación de Boca vs. San Pablo por Copa Sudamericana

Con Milton Delgado de regreso y sin nuevas complicaciones físicas, el equipo que prepara Arruabarrena para enfrentar a San Pablo sería:

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores.