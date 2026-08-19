Boca se sacará de encima a dos futbolistas borrados por Arruabarrena: quiénes son

Desde que comenzó su segundo ciclo en Boca, Rodolfo Arruabarrena armó su plan de trabajo y, así como pidió algunos refuerzos para el plantel, no le tembló el pulso para apartar a ciertos nombres que no iban a entrar en sus planes.

En ese marco, el Xeneize comenzó este miércoles a resolver la situación de un par de futbolistas a los que el Vasco les comunicó que no iba a tener en cuenta.

Se trata de Juan Barinaga y Marcelo Weigandt, quienes perdieron terreno con la llegada de Leandro Lozano, por un lado, y la promoción de Dylan Gorosito desde la reserva, por el otro.

Quien llegó desde Belgrano de Córdoba en 2024 tiene un acuerdo de palabra nada más y nada menos que con Racing, donde llegaría a préstamo por un año, sin cargo y con opción de compra. Al respecto, en la Academia esperan que se concrete la ida de Gastón Martirena al fútbol brasileño para hacer realidad la operación.

El Chelo, por su parte, también se irá cedido por los próximos 12 meses, pero a la Liga de Quito. El equipo ecuatoriano contará con una opción de compra obligatoria en caso de que se cumpla una cierta cantidad de objetivos.

Hasta aquí, Barinaga jugó 42 partidos en Boca y aportó dos asistencias, mientras que el surgido en las inferiores disputó 88 encuentros en los que anotó tres goles y repartió siete pases decisivos.