Mitjans rompió el silencio tras el fallo que benefició a Boca y apuntó contra las críticas de Vélez

El fallo que mantuvo a Boca Juniors en la Copa Argentina y dejó a Vélez Sarsfield afuera de la competencia continúa generando repercusiones. Luego de que el Tribunal de Disciplina de la AFA rechazara el reclamo del conjunto de Liniers por la inclusión de seis extranjeros en la planilla, Fernando Mitjans, presidente del organismo, salió a explicar los fundamentos de la resolución.

El Tribunal confirmó que Boca incurrió en una infracción al presentar seis futbolistas extranjeros cuando el límite establecido para suscribir la planilla era de cinco. Sin embargo, determinó que la situación no configuró una alineación indebida porque el sexto jugador, Ángel Romero, no ingresó al campo de juego. Por esa razón, el Xeneize recibió una sanción económica, pero conservó el resultado obtenido ante Vélez y su clasificación a los cuartos de final.

Mitjans explicó que ese aspecto fue determinante para analizar el caso. "¿El jugador estaba inscripto? Sí. ¿Estaba habilitado? Sí. Ahora, si ese sexto jugador hubiese ingresado al campo de juego, la situación podría haber sido diferente", señaló en diálogo con Olé, al remarcar que Romero permaneció en el banco durante todo el encuentro.

El titular del Tribunal también se refirió a la interpretación conjunta de las distintas normas involucradas. Según explicó, el convenio colectivo establece el límite de extranjeros que pueden participar, mientras que el reglamento de la Copa Argentina contempla a los futbolistas inscriptos en AFA. Para Mitjans, ambas disposiciones debían analizarse en conjunto y no de manera aislada.

La resolución determinó que la conducta de Boca constituyó una infracción reglamentaria vinculada con la confección de la planilla, pero no una alineación indebida que justificara modificar el resultado deportivo. En consecuencia, el club fue sancionado con una multa equivalente a 1.000 entradas.

Desde Vélez, la respuesta fue inmediata. Nelson Pugliese, vicepresidente tercero del club, cuestionó duramente la decisión y adelantó que la institución analiza recurrir a otras instancias para intentar revertirla. El dirigente incluso mencionó la posibilidad de acudir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

Ante esas críticas, Mitjans defendió el criterio utilizado por los integrantes del Tribunal. "El derecho no funciona tomando un artículo de acá y otro de allá de manera aislada. Hay que tomar las normas en conjunto", sostuvo, y agregó que también se tuvieron en cuenta antecedentes de la jurisprudencia internacional y del propio organismo.

El presidente del Tribunal rechazó además cualquier tipo de intervención política o dirigencial en la resolución. Aseguró que Claudio Tapia, titular de la AFA, no se comunicó con el organismo y que tampoco hubo participación del Comité Ejecutivo en la decisión.

"Ni Tapia ni nadie nos llamó para nada", afirmó Mitjans, quien detalló que los seis integrantes del Tribunal que participaron de la votación respaldaron la resolución de manera unánime.

En otro tramo de la entrevista, el dirigente se refirió al reclamo de los hinchas de Vélez y sostuvo que el fallo no estuvo relacionado con una intención de favorecer a Boca. "No intervino ni Tapia, ni el Comité Ejecutivo, ni ningún dirigente para favorecer a Boca", aseguró.

Finalmente, Mitjans justificó la decisión de no aplicar una sanción deportiva y consideró que hubiera sido desproporcionado dejar al Xeneize fuera de la Copa Argentina por un error en la confección de la planilla.

"Es como decir: robamos una manzana y te doy cadena perpetua. La sanción sería mucho más gravosa que la infracción cometida", graficó el presidente del Tribunal de Disciplina.

Con la resolución confirmada, Boca mantiene su lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina y deberá enfrentarse a Racing. Vélez, en tanto, analiza los pasos legales que seguirá para intentar modificar el fallo.