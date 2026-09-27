Bomba: Alfaro confirmó que se retirará luego de su paso por Paraguay
Gustavo Alfaro aseguró que se retirará cuando termine su trabajo en la Selección de Paraguay.
Tras llevar a Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026, Gustavo Alfaro puso en duda su continuidad, ya que su contrato finalizaba y aún no había tomado una decisión.
Finalmente, el entrenador llegó a un acuerdo para extender su vínculo por cuatro años más, hasta el próximo Mundial.
Tras esto, en una conferencia de prensa previa al amistoso ante Bolivia por fecha FIFA, afirmó que este será su último trabajo y que le pondrá punto final a su carrera.
"Yo le dije a mi representante, escuchá a todo el mundo, pero no hablés con nadie, porque yo con el único que hablo es con Paraguay", sostuvo el DT argentino.
Siguiendo por la misma línea, confirmó que tras este proceso, que terminará a mediados de 2030, le pondrá punto final a su carrera: "Este va a ser mi último trabajo y yo elegí Paraguay, por todo lo que viví, por todo lo anterior que me dio".