Bomba: el Manchester City tiene en la mira a Enzo Fernández

Manchester City tiene interés en Enzo Fernández como una de las alternativas para reforzar el mediocampo, especialmente ante la probable salida de Rodri al Barcelona.

Sin embargo, el elevado precio que le puso Chelsea al argentino convierte la operación en una misión muy complicada de realizarse en este mercado de pases.

Según The Athletic, el conjunto inglés sigue teniendo en carpeta al mediocampista ya que el entrenador Enzo Maresca lo conoce y quiere volver a dirigirlo.

Por su parte, Chelsea no tiene intención de desprenderse de Enzo Fernández y solamente aceptaría una oferta cercana a los 120 millones de euros.

El City podría contar con mayor margen económico si finalmente concreta la salida de Tijjani Reijnders y Rodri, pero aun así debería realizar una inversión muy importante para convencer al club de Londres.