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MERCADO DE PASES

Bomba: Exequiel Palacios jugará en la Premier League

Exequiel Palacios fue vendido por Bayer Leverkusen y firmará su contrato con un club de la Premier League.

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 A pocos días del final del mercado de pases europeo, Exequiel Palacios jugará en Ipswich Town luego de que el club de la Premier League llegara a un acuerdo con Bayer Leverkusen.

Según informó el periodista especializado Fabrizio Romano, el conjunto inglés pagará 22,5 millones de euros más otros cinco millones en variables. 

El volante viajará en las próximas horas, se someterá a los análisis médicos de rigor este jueves y firmará contrato hasta junio del 2030.

Este movimiento le dará una entrada de 1,3 millones de euros a River. El Millonario recibirá €800.000 por el mecanismo de la solidaridad y €500.000 por el 10% de plusvalía que conservaba.

Durante su paso por el Leverkusen, el argentino disputó 186 partidos con 15 goles, 17 asistencias y dos títulos: ganó una Copa de Alemania y consiguió una histórica Bundesliga.

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