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Bomba: Marcelo Gallardo será el nuevo DT de Ecuador

Tras varios meses sin trabajar desde su salida de River, Marcelo Gallardo aceptó la propuesta y se convertirá en el flamante entrenador de Ecuador.

Edelmiro Balmaceda
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Tras la salida de Sebastián Beccacece, Ecuador comenzó a pensar en el Mundial 2030 y ya decidió quién será su conductor: Marcelo Gallardo.

Luego de unas largas negociaciones, el Muñeco y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) llegaron a un acuerdo de palabra y se vincularán durante los próximos cuatro años.

En ese sentido, se espera que el entrenador argentino viaje a aquel país la semana que viene para poner el gancho, ser presentado y empezar a preparar la fecha FIFA pautada para fines de septiembre e inicios de octubre.

Para el estratega de 50 años, será una posibilidad de relanzar su carrera después de su último paso por River y el desafío de dirigir por primera vez a nivel de selecciones.

No obstante, no será la primera experiencia para él en el exterior. De hecho, su carrera comenzó en Nacional de Montevideo e incluyó, entre 2023 y 2024, una breve etapa en el Al-Ittihad de Arabia Saudita.

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