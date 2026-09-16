Bomba: River podría llevar visitantes a Córdoba ante Belgrano

River podría volver a tener hinchas visitantes en el Torneo Clausura. Belgrano analiza mudar su localía del Gigante de Alberdi al Estadio Mario Alberto Kempes para la fecha 13, una posibilidad que permitiría que los hinchas del Millonario estén presentes en Córdoba.

La alternativa surgió a partir de las gestiones que lleva adelante la dirigencia del Pirata para trasladar el encuentro a un estadio con una capacidad considerablemente mayor.

El Estadio Julio César Villagra puede albergar alrededor de 38.500 personas, mientras que el Kempes tiene capacidad para aproximadamente 57.000 espectadores.

La intención fue expuesta públicamente por Lucas Bustos, tesorero de Belgrano, quien explicó a través de su cuenta de X los motivos para trasladar el encuentro.

"Es una oportunidad de ayudar a nuestro presupuesto, al que no podemos descuidar nunca y nos mantiene ordenados. Es gestión responsable. ¿Nos puede quedar lejos y ser incómodo? Sí, pero es en beneficio siempre del Club, por encima de todo y todos", escribió el dirigente.