Bomba: se filtró una foto del nuevo proyecto para reformar La Bombonera

Bombazo en Boca. En las últimas horas se filtró en las redes sociales una imagen de cómo quedaría La Bombonera luego de las reformas que aún no se están llevando a cabo.

La misma salió a la luz en una presentación a un grupo de socios en uno de los salones internos del estadio.

En esta foto se pueden ver dos detalles importantes. El primero de ellos es el techado en las cuatro tribunas, mientras que el segundo es la aparición de una torre de homenajes.

La primera de las dos partes de las refacciones empezaría este año, con la construcción de cuatro columnas y el montaje de una cuarta bandeja.

La segunda parte estaría planeada para el 2027. La misma consta de la demolición total de los palcos y sectores preferenciales de la calle Dr. del Valle Iberlucea, para poder crear tribunas en esa parte de La Bombonera.