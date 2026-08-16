Bombazo: Cristiano Ronaldo le puso fecha a su retiro como jugador

En una entrevista, Cristiano Ronaldo le puso fecha a su retiro. Así, tras afirmar querer dejar "un legado espectacular", confirmó que "probablemente" está ante lo que será su último año en el fútbol.

"Ya tengo todo mi futuro planeado. Tengo tantas cosas con las que mantenerme ocupado que es difícil destacar solo una. Como el fútbol puede dejar un gran vacío, hay que ocupar el tiempo de diversas formas, no solo de una", explicó CR7, en una entrevista con la revista Vogue.

Pero, al margen de lo profesional, el jugador de Al-Nassr tiene en claro que también buscará disfrutar de su futuro lejos del fútbol: "Quiero divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando lo que he conseguido. De lo que hemos conseguido."

"Al fin y al cabo, han sido 25 años de mucho sacrificio", agregó el astro portugués.

A sus 41 años, el Bicho ingresa a la temporada 2026/27 con 976 goles en su cuenta personal, a tan solo 24 de alcanzar los mil goles. Su objetivo será alcanzar esta cifra antes de terminar su carrera.