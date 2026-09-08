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NUEVA INVERSIÓN

Bombazo: desde España confirman que Messi será dueño de otro club

Lionel Messi habría llegado a un principio de acuerdo para ser el máximo accionista de un club de España.

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 Lionel Messi sigue su camino como inversor en el fútbol: habría alcanzado un principio de acuerdo para convertirse en el principal accionista del Eldense, de la Segunda de España.

Según informó el medio Marca, las negociaciones con los actuales dueños están cerca de cerrarse. El astro argentino adquiriría el cien por ciento de las acciones del club de Alicante, sin intervención de terceros.

De completarse la operación, sería la primera vez que el futbolista se convierta en propietario de un club profesional en España.

La compra podría anunciarse en los próximos días, una vez concluyan los últimos trámites legales y contractuales. 

Messi ya es dueño del Unión Esportiva Cornellà, equipo que compite en la Tercera Federación de España. También del Deportivo LSM de la Tercera de Uruguay (junto a Luis Suárez). A estos clubes se suma el proyecto familiar de Leones FC, club que preside su hermano Matías.

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