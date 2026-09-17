Bombazo: Estudiantes quiere a Marcos Rojo como refuerzo para la Copa Libertadores

Estudiantes le ganó 1-0 a Corinthians y se metió a semifinales de la Copa Libertadores. Tras esto, el Pincha analiza sumar a Marcos Rojo como refuerzo inmediato.

El interés en su regreso surge de la urgencia de sumar un futbolista en el puesto, ya que dos de los titulares ante el Timao terminaron amonestados y suspendidos para la ida de la siguiente instancia.

El primero en cuestión es Leandro González Pírez, quien cometió una mano sobre el cierre del partido que derivó en el penal errado por Memphis Depay. El otro es Tomás Palacios que, aunque se desempeñó como lateral izquierdo, suele ocupar un puesto en la zaga central.

De esta manera, el único jugador disponible en la posición es Ramiro Funes Mori, quien se reincorporó tras una serie de lesiones y sumó unos minutos en Brasil. Alexander Medina también cuenta con dos juveniles: Valente Pierani y Máximo Desábato.

Por su parte, Rojo está consolidado como titular en Racing y tiene contrato con la Academia hasta diciembre.