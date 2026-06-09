Bombazo: Jorge Sampaoli será nuevo entrenador de Talleres

Luego de la salida de Carlos Tevez, la dirigencia de Talleres de Córdoba llegó a un acuerdo para que Jorge Sampaoli se convierta en el nuevo entrenador del primer equipo para la segunda parte del año.

Si bien Martín Anselmi era uno de los principales apuntados y estuvo muy cerca de llegar, la negociación se cayó a último momento, por lo que la T salió rápidamente a buscar a un reemplazante.

Tras esto, acordaron con el ex entrenador de la Selección Argentina para que asuma el cargo.

La duración de su contrato será de 18 meses, por lo que finalizará el 31 de diciembre de 2027.

Este será el regreso de Sampaoli al fútbol argentino tras 26 años. Su última experiencia como DT fue en el 2000, cuando tuvo un paso por Argentino de Rosario.