BOMBAZO: Fiorentina tras sumar a Mastantuono, contrató a un jugador que casi es subcampeón con la Selección Argentina

Luego del subcampeonato del Mundial 2026 de la FIFA, algunos jugadores de la Selección Argentina decidieron cambiar de aire.

Tal como sucedió con Thiago Almada que pasó a River Plate, Facundo Medina en el Olympique de Marsella, Nahuel Molina Lucero a la Roma y mientras se define tanto el futuro tanto de Enzo Fernández, como de Julián Álvarez y Cristian "Cuti" Romero, hubo otro argentino que cambió de equipo.

Hablamos de Mateo Pellegrino, quien a sus 24 años, dejará al Parma tras ser su máxima anotador en la Serie A de Italia y se sumará a las filas de la Fiorentina, donde será compañero de nada menos que Franco Mastantuono, quien acaba de llegar tras ser cedido por el Real Madrid.

Mateo Pellegrino dejará el Parma tras una gran temporada.

El delantero, nacido en la ciudad española de Valencia y rescatado por Lionel Scaloni para jugar con la Argentina, que figuró en la prelista para disputar la Copa del Mundo que se jugó en Estados Unidos, México y Canadá, formará parte del conjunto en donde alguna vez brilló Gabriel Omar Batistuta a cambio de 20 millones de euros.

Mateo Pellegrino además del Parma, en el fútbol argentino vistió las camisetas Vélez Sarsfield, Estudiantes de La Plata y Platense.