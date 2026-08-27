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INESPERADO

Bombazo: Ponzio será el DT interino de River tras la salida de Coudet

El ahora ex miembro de la secretaría técnica se pondrá al frente del plantel de River Plate tras la salida del Chacho Coudet.

Augusto Laprovitta
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 La salida de Eduardo Coudet quedó confirmada en la conferencia de prensa que le DT brindó junto al presidente Stéfano Di Carlo y a Enzo Francescoli, secretario técnico, luego de la eliminación de Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe

Al mismo tiempo, se comunicó que Leonardo Ponzio se convertirá en el entrenador interino del equipo. "El entrenador interino será Leo Ponzio, que será acompañado por Marcelo Escudero como parte del cuerpo técnico", confirmó el presidente del Millonario.

Este domingo, River jugará ante Banfield con el exmediocampista como flamante entrenador junto con Escudero, que venía siendo el DT de la reserva del club.

El ahora ex miembro de la Secretaría Técnica había quedado como nexo entre Primera y Reserva, y hasta ahora, nunca había usado su título. En la dirigencia especulan con la posibilidad de que los buenos resultados le abran la puerta a un ciclo prolongado. 

Si el plan no funciona, el club tiene en carpeta a varios nombres; el principal, el de Hernán Crespo. Recién llegado a Atlas de México, tiene una cláusula en favor del Millonario, pero recién a partir de enero del año que viene.

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