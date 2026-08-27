Bombazo: Ponzio será el DT interino de River tras la salida de Coudet

La salida de Eduardo Coudet quedó confirmada en la conferencia de prensa que le DT brindó junto al presidente Stéfano Di Carlo y a Enzo Francescoli, secretario técnico, luego de la eliminación de Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe.

Al mismo tiempo, se comunicó que Leonardo Ponzio se convertirá en el entrenador interino del equipo. "El entrenador interino será Leo Ponzio, que será acompañado por Marcelo Escudero como parte del cuerpo técnico", confirmó el presidente del Millonario.

Este domingo, River jugará ante Banfield con el exmediocampista como flamante entrenador junto con Escudero, que venía siendo el DT de la reserva del club.

El ahora ex miembro de la Secretaría Técnica había quedado como nexo entre Primera y Reserva, y hasta ahora, nunca había usado su título. En la dirigencia especulan con la posibilidad de que los buenos resultados le abran la puerta a un ciclo prolongado.

COMUNICADO OFICIAL



River Plate informa que Leonardo Ponzio asumirá como entrenador interino del plantel profesional y este jueves por la tarde estará al frente de la práctica.



Capitán y uno de los grandes referentes del Club en los últimos años, conquistó 17 títulos en dos... pic.twitter.com/x17RPBzcU8 — River Plate (@RiverPlate) August 27, 2026

Si el plan no funciona, el club tiene en carpeta a varios nombres; el principal, el de Hernán Crespo. Recién llegado a Atlas de México, tiene una cláusula en favor del Millonario, pero recién a partir de enero del año que viene.