Bombazo: River quiere a Ángel Correa y a Mauro Arambarri

River viene negociando por dos futbolistas de cara al mercado de pases de junio: Ángel Correa y Mauro Arrambarri.

Con Stefano Di Carlo al frente de las tratativas con Tigres, desde el Millonario están en charlas desde hace semanas para intentar contratar al campeón del mundo con la Selección Argentina.

Las posibilidad es concreta ya que el jugador dio el visto bueno. Si bien el delantero tiene contrato en el equipo mexicano hasta 2030, desde su club mostraron predisposición para negociarlo, aunque está claro que no será una operación monetariamente sencilla ya que a mediados de 2025 lo compraron por aproximadamente 9 millones de dólares al Atlético de Madrid.

Por otro lado, el Chacho Coudet pidió a Arrambarri, mediocampista uruguayo de 30 años que juega actualmente en el Getafe. Enzo Francescoli tuvo un encuentro en el Monumental con gente allegada al futbolista. Aún sin oferta formal, se deslizaron los primeros esbozos de contrato y hubo buena predisposición de ambas partes.





El siguiente paso es iniciar negociaciones con el club español. Su cotización, según el sitio especializado Transfermarkt, es de 10 millones de euros y su contrato vence a mediados de 2028.