Bombazo: Aprevide confirmó que River tendrá hinchas visitantes frente a Banfield por el Torneo Clausura

En las últimas horas, el proceso para la vuelta de los visitantes recibió un fuerte espaldarazo en el fútbol argentino.

Con la noticia de que Boca iba a poder llevar 5000 personas a la cancha de Platense el próximo sábado, ahora le llegó el turno a River, que recibió una gran novedad por parte de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide).

Al respecto, el organismo anunció hoy que el Millonario también tendrá la chance de contar con una parte de sus simpatizantes cuando visite a Banfield en el Estadio Florencio Sola por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026.

"Cada partido con público visitante que se desarrolla en paz nos permite dar un paso más y seguir ampliando esta posibilidad a otros clubes. Si asumimos esa responsabilidad, vamos a poder tener cada vez más partidos con las dos parcialidades en las tribunas", aseguró Javier Alonso, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Vale resaltar que la medida había sido solicitada durante las últimas horas por el presidente del Taladro, Matías Mariotto, quien adelantó que todo lo recaudado será destinado a saldar las deudas que la institución tiene con sus empleados.

Ahora, de cara al duelo pautado para el domingo 30 de agosto, lo único que resta saber es cuántas entradas se pondrán a la venta, cuánto costarán y cuándo será el expendio.