Clarence Seedorf vuelve a entrenar luego de seis años y es noticia. El neerlandés tomará el mando caliente del Corinthians, quien en una primera instancia quiso contratar tanto a Ramón Díaz como Emiliano Díaz.

Seedorf, que dirigió a Deportivo La Coruña en 2018, no tiene actividad relacionado con la dirección técnica desdeq que saliera de Camerún en Julio de 2019.

Clarence Seedorf é o novo treinador do Corinthians! %uD83C%uDFF4%uD83C%uDFF3%uFE0F Técnico neerlandês chega ao Timão com contrato válido até o fim de 2027. Seja bem-vindo, Seedorf! %uD83D%uDC4A%uD83C%uDFFC Saiba mais %uD83D%uDC49%uD83C%uDFFC https://t.co/EBWxRajFoZ #BemVindoClarenceSeedorf #VaiCorinthians https://t.co/KSwENOc7Pq — Corinthians (@Corinthians) October 11, 2026

El que fuera jugador del Real Madrid sustituye a Fernando Diniz al frente de Corinthians. El neerlandés, de 50 años, se compromete por lo que resta de temporada y otra más, hasta finales de 2027.

Las primeras declaraciones de Seedorf como DT de Corinthians





"Aceptar este reto es un honor, pero también una gran responsabilidad. Estoy aquí para darlo todo y construir un equipo que luche por cada balón, cada minuto, cada victoria", aseguró Seedorf, que, previamente, dirigió, también, a Milan (2014) y Shenzhen FC (2016).

Según los diarios españoles, Juan Pablo Vojvoda, Carille, Luis Zubeldía, Sylvinho y Javier Mascherano fueron contactados por los dirigentes del Timao antes que él.