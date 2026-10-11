Menú
Crónica en vivo

INESPERADO

Bombazo total: Clarence Seedorf entrenará a Corinthians

El neerlandés vuelve a entrenar luego de seis años. Ramón Díaz era la primera opción, pero no aceptó.

Juan Riera
Juan Riera
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Clarence Seedorf vuelve a entrenar luego de seis años y es noticia. El neerlandés tomará el mando caliente del Corinthians, quien en una primera instancia quiso contratar tanto a Ramón Díaz como Emiliano Díaz.

Seedorf, que dirigió a Deportivo La Coruña en 2018, no tiene actividad relacionado con la dirección técnica desdeq que saliera de Camerún en Julio de 2019.

El que fuera jugador del Real Madrid sustituye a Fernando Diniz al frente de Corinthians. El neerlandés, de 50 años, se compromete por lo que resta de temporada y otra más, hasta finales de 2027. 

Las primeras declaraciones de Seedorf como DT de Corinthians

 "Aceptar este reto es un honor, pero también una gran responsabilidad. Estoy aquí para darlo todo y construir un equipo que luche por cada balón, cada minuto, cada victoria", aseguró Seedorf, que, previamente, dirigió, también, a Milan (2014) y Shenzhen FC (2016). 

Según los diarios españoles, Juan Pablo Vojvoda, Carille, Luis Zubeldía, Sylvinho y Javier Mascherano fueron contactados por los dirigentes del Timao antes que él.

Esta nota habla de:
1
Rodolfo Arruabarrena abrió su corazón y habló de su enfermedad: "Tengo un hermano que la tiene desde hace más de 30 años y ahora me tocó a mi, pero lo mío fue por estrés"
DIABETES EN LA ALTA COMPETENCIA

Rodolfo Arruabarrena abrió su corazón y habló de su enfermedad: "Tengo un hermano que la tiene desde hace más de 30 años y ahora me tocó a mi, pero lo mío fue por estrés"

2
A qué hora se corre hoy la clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1
IMPERDIBLE

A qué hora se corre hoy la clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

3
A qué hora se corre mañana domingo 11 de octubre el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1
A TODO O NADA

A qué hora se corre mañana domingo 11 de octubre el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

4
Verstappen ganó de punta a punta el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1: Colapinto ni pudo terminar la carrera
IMPERDIBLE

Verstappen ganó de punta a punta el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1: Colapinto ni pudo terminar la carrera

5
San Lorenzo en crisis: Marcelo Culotta podría renunciar a la presidencia si pierde ante Riestra
DE MAL EN PEOR

San Lorenzo en crisis: Marcelo Culotta podría renunciar a la presidencia si pierde ante Riestra