Brasil le ganó con claridad a Australia tras una gran remontada: mirá todos los goles
La Canarinha se impuso en un encuentro de ida y vuelta en el Suncorp Stadium. Australia llegó a estar 2-1 arriba, pero Brasil reaccionó en el segundo tiempo y terminó quedándose con el triunfo.
Brasil derrotó 4 a 2 a Australia en un entretenido partido disputado este 29 de septiembre en el Suncorp Stadium. La Canarinha comenzó arriba, sufrió una remontada del conjunto local y volvió a dar vuelta el marcador en la segunda mitad para quedarse con una victoria en un encuentro cargado de goles.
El equipo brasileño golpeó rápidamente. A los 3 minutos, Vanderson apareció para marcar el 1-0 después de recibir la asistencia de Gabriel Bontempo.
Australia reaccionó y encontró el empate a los 28 minutos por intermedio de Alessandro Circati. Apenas cinco minutos más tarde, Connor Metcalfe aprovechó una asistencia del propio Circati y puso el 2-1 para los locales.
La ventaja australiana, sin embargo, duró poco. Cuando el primer tiempo llegaba a su final, Raphael convirtió de penal a los 45 minutos y estableció el 2-2 antes del descanso.
Brasil lo dio vuelta en el segundo tiempo
Con el partido nuevamente igualado, Brasil salió decidido a recuperar el control y encontró el tercer gol a los 69 minutos. Bruno Guimarães recibió la asistencia de Endrick y convirtió el 3-2 para la Canarinha.
Australia intentó reaccionar, pero Brasil terminó de sentenciar el encuentro a los 80 minutos. Vinícius Júnior se hizo cargo de un penal y no falló desde los doce pasos para establecer el 4-2 definitivo.
De esta manera, el conjunto brasileño consiguió imponerse en un partido que tuvo constantes cambios de dominio y seis goles.
Los cambios y las tarjetas del partido
Los entrenadores también movieron sus piezas durante el encuentro. Brasil realizó una modificación al comienzo del complemento, con el ingreso de Endrick en lugar de Raphael, mientras que Australia respondió a los 69 minutos con la entrada de Riley McGree por Connor Metcalfe.
En cuanto a las amonestaciones, Gabriel Magalhães recibió una tarjeta para Brasil. En Australia fueron sancionados Nestory Irankunda y Harry Souttar.
Australia planteó el partido con un esquema 5-4-1, mientras que Brasil apostó por un 4-3-3, una formación que le permitió sostener mayor presencia ofensiva y terminar inclinando el encuentro a su favor.