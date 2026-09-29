Brasil le ganó con claridad a Australia tras una gran remontada: mirá todos los goles

Brasil derrotó 4 a 2 a Australia en un entretenido partido disputado este 29 de septiembre en el Suncorp Stadium. La Canarinha comenzó arriba, sufrió una remontada del conjunto local y volvió a dar vuelta el marcador en la segunda mitad para quedarse con una victoria en un encuentro cargado de goles.

El equipo brasileño golpeó rápidamente. A los 3 minutos, Vanderson apareció para marcar el 1-0 después de recibir la asistencia de Gabriel Bontempo.

Australia reaccionó y encontró el empate a los 28 minutos por intermedio de Alessandro Circati. Apenas cinco minutos más tarde, Connor Metcalfe aprovechó una asistencia del propio Circati y puso el 2-1 para los locales.

La ventaja australiana, sin embargo, duró poco. Cuando el primer tiempo llegaba a su final, Raphael convirtió de penal a los 45 minutos y estableció el 2-2 antes del descanso.

Brasil lo dio vuelta en el segundo tiempo

Con el partido nuevamente igualado, Brasil salió decidido a recuperar el control y encontró el tercer gol a los 69 minutos. Bruno Guimarães recibió la asistencia de Endrick y convirtió el 3-2 para la Canarinha.

Australia intentó reaccionar, pero Brasil terminó de sentenciar el encuentro a los 80 minutos. Vinícius Júnior se hizo cargo de un penal y no falló desde los doce pasos para establecer el 4-2 definitivo.

De esta manera, el conjunto brasileño consiguió imponerse en un partido que tuvo constantes cambios de dominio y seis goles.

Los cambios y las tarjetas del partido

Los entrenadores también movieron sus piezas durante el encuentro. Brasil realizó una modificación al comienzo del complemento, con el ingreso de Endrick en lugar de Raphael, mientras que Australia respondió a los 69 minutos con la entrada de Riley McGree por Connor Metcalfe.

En cuanto a las amonestaciones, Gabriel Magalhães recibió una tarjeta para Brasil. En Australia fueron sancionados Nestory Irankunda y Harry Souttar.

Australia planteó el partido con un esquema 5-4-1, mientras que Brasil apostó por un 4-3-3, una formación que le permitió sostener mayor presencia ofensiva y terminar inclinando el encuentro a su favor.

Los goles de Brasil vs. Australia

Vini Jr finally gets his goal with a perfect penalty! %u2728



The Real Madrid star picks out the bottom corner, leaving Patrick Beach with no chance %uD83C%uDFAF



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Bruno Guimarães fires Brazil back into the lead! %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7



The Arsenal midfielder gets his fourth international goal, finishing off a pinpoint pass from Endrick %uD83D%uDC4F



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Ice cold from the spot by Raphinha %uD83E%uDD76



The FC Barcelona star levels the score for Brazil with a clinical penalty %uD83C%uDFAF



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WHAT A STRIKE FROM CONNOR METCALFE! %uD83D%uDE80



The hero from the CommBank @socceroos' first 2026 FIFA World Cup match is at it again, rocketing Australia into the lead! %uD83D%uDD25



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Alessandro Circati levels it for the CommBank @socceroos after some VAR confusion! %uD83D%uDD25



His flick looping perfectly into the back of the net for Australia's first of the night, with replays proving that he was not offside! %uD83D%uDCAA



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Brazil are off to a lightning quick start in Brisbane %u26A1%uFE0F%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7



Vanderson gets his first goal for the Seleção, picking out the top corner inside three minutes %uD83C%uDFAF



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Rayan equalises with the last roll of the dice %uD83C%uDFB2



Brazil snatch a draw in the dying moments, as the Bournemouth star heads home a thumping header to finish at 1-1 in Townsville



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