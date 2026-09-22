Brasil comienza a achicar el límite de extranjeros en el Brasileirao

La Confederación Brasileña de Fútbol tomó la decisión de recortar paulatinamente el número de jugadores extranjeros que pueden firmar planilla en cada partido del Brasilerao, la máxima categoría del fútbol local.

La restricción actual es de nueve futbolistas por equipo y se achicará a ocho para el año próximo, buscando llegar de forma gradual a los cinco jugadores no nacidos en Brasil.

El certamen brasileño se caracteriza por la amplia presencia de jugadores ajenos al país en el que compiten, con gran presencia argentina, colombiana e incluso europea, siendo un mercado atractivo para futbolistas experimentados que ya hayan cumplido un ciclo en el "Viejo Continente".

La dirigencia del fútbol brasileño tomó una decisión fuerte en medio de una crisis deportiva de la Selección, que fue eliminada en octavos de final del último Mundial 2026 y jugó una única semifinal en los últimos 24 años.

Convertido en una liga de puertas abiertas para la importación de futbolistas, el Brasileirao cuenta con 168 jugadores extranjeros en actividad en sus planteles de Primera, alrededor del 25% del total de deportistas. Para facilitar la comparación, el Torneo Clausura argentino tiene un 16% de extranjeros: 145, incluso con más equipos que su país vecino en la máxima categoría.