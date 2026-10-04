La fuerte confesión de Bruno Fernandes sobre su charla con Cristiano Ronaldo tras su salida de Portugal

La Selección de Portugal está viviendo un momento muy tenso desde que el conflicto que se desató luego que Cristiano Ronaldo abandonara la concentración en la previa al partido del jueves frente a Dinamarca por cruces con su entrenador Jorge Jesús.

El primero opinar abiertamente sobre este tema fue nada menos que el siempre polémico Arturo Vidal, quien tomó una clara postura a favor de CR7 con un par de frases implacables.

Ahora quien se expresó públicamente al respecto fue Bruno Fernandes, actual capitán del seleccionado luso, que reconoció una charla en privado con CR7.

"Hablé con él, y lo que le dije es lo que repito aquí: lo más importante es que, pase lo que pase, Cristiano Ronaldo nunca dejará de ser el mayor símbolo de nuestra selección, de nuestro fútbol y del país. Por lo que ha hecho no solo en Portugal sino en todo el mundo", comenzó el mediocampista de Manchester United en diálogo con el medio A Bola. "Tiene un lugar reservado no sólo entre los mejores de todos los tiempos, sino también en el corazón de todos los portugueses", agregó.

Además, se refirió a la necesidad de mantener un plantel unido:"Lo más importante es que dejemos de crear divisiones; en la selección nacional no hay divisiones. Es una sola y seguirá siéndolo, a pesar de cualquier ruido que pueda venir de fuera. Toda organización debe resolver sus problemas a puerta cerrada, y creo que así es como debería funcionar, y creo que así será".

Por otro lado, se desligó de las determinaciones de Jorge Jesús a la hora de armar cada once titular: "Quién juega y quién no es decisión del entrenador; por suerte, no me corresponde a mí". y concluyó: "Estar acá es algo extraordinario y no debería verse de forma negativa si juegas más o menos".