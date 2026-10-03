Los jugadores de Burkina Faso se negaron a viajar por el conflicto con el vuelo y estalló el escándalo antes de jugar con Argentina

La Selección Argentina enfrentará este sábado a Burkina Faso por el segundo amistoso de la fecha FIFA, pero el conjunto africano llegará al duelo con varios inconvenientes a cuestas. La delegación tuvo serios problemas con el vuelo que debía trasladarla hacia el país y permaneció varada durante varias horas en Marruecos.

La situación generó incertidumbre en torno al viaje y obligó a la Federación de Fútbol de Burkina Faso a intervenir para resolver los inconvenientes logísticos. Mientras se esperaba la llegada del plantel, además, se confirmó una importante determinación del entrenador Amir Abdou.

El técnico decidió no contar con varias de las principales figuras del seleccionado para el compromiso frente a la Albiceleste debido a los problemas que había generado con algunos referentes todo el problema con la logística. Como consecuencia de estas bajas, Abdou debió recurrir a futbolistas jóvenes para completar la convocatoria.

El seleccionado de Burkina Faso viajando hacia la Argentina.

De esta manera, varios chicos tendrán la posibilidad de enfrentarse por primera vez a una selección de la jerarquía de Argentina y buscarán aprovechar la oportunidad para mostrarse en el escenario internacional.

Burkina Faso afrontará así el amistoso en el Monumental después de un viaje accidentado y con un plantel que tendrá varias caras nuevas. Del otro lado estará la Selección dirigida por Lionel Scaloni, que buscará repetir el buen rendimiento mostrado en la goleada 4 a 0 ante Bolivia.