Burkina Faso aterrizó en Buenos Aires para jugar con la Selección Argentina: los problemas que tuvo la delegación

Tras una serie de especulaciones y casi 12 horas de vuelo, Burkina Faso llegó a Buenos Aires, donde esta noche, a las 21:00, se medirá frente a la Selección Argentina.

Después de una situación caótica, la delegación africana llegó en un vuelo chárter alrededor de las 15:30, dos días después de la fecha pautada inicialmente.

%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDEB Después de tanta incertidumbre... ¡LLEGÓ BURKINA FASO! La selección africana aterrizó en Ezeiza a horas del amistoso ante Argentina en el Monumental. pic.twitter.com/XlCBQD1tb9 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2026

Sin la presencia de varias de sus figuras , que tomaron la decisión de no viajar por las constantes complicaciones, el equipo ya se trasladó hacia su hotel, donde descansará un rato antes de ir para el Estadio Monumental.

En ese marco, la empresa organizadora del encuentro brindó los detalles de todas las dificultades logísticas que se presentaron durante los últimos días y le pusieron un manto de incertidumbre al cotejo.

Concretamente, el vuelo que iba a traer al país al plantel sufrió una falla técnica imposible de arreglar en el momento, la prestadora del servicio canceló el contrato y los futbolistas quedaron varados en Marruecos.

Solucionada la cuestión del nuevo vuelo, las federaciones y los gobiernos de ambos países trabajaron para resolver otro tipo de inconvenientes, como la entrega de visados para los jugadores que se sumaron a la nómina de convocados a último momento.

Con todo listo, la Selección Argentina buscará su segunda victoria al hilo tras golear a Bolivia en el primer compromiso de la fecha FIFA. Ya el martes, tocará el turno de enfrentar a Benín, día en el que Lionel Messi se despedirá del combinado nacional.