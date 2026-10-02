Cuti Romero le dedicó unas emotivas palabras a Lionel Messi antes de su despedida: "Me arrepiento de..."

El próximo martes, en el partido amistoso frente a Benín, Lionel Messi se va a retirar de la Selección Argentina y todo el mundo se prepara para vivir una jornada emocionante en el Estadio Monumental.

En ese marco, quien habló al respecto en las últimas horas fue nada más y nada menos que Cristian Romero, compañero de Leo en esta etapa dorada de la Albiceleste y flamante capitán.

Con una declaración más emotiva que la otra, el Cuti contó cómo fue no tener cerca a la Pulga en el inicio de la presente fecha FIFA.

"La verdad que se hace extraño ya en esta fecha FIFA que no esté. Obviamente que iba a pasar en algún momento, pero jamás me hubiese imaginado que se iba a sentir tanto su ausencia", comenzó.

Por otra parte, el zaguero central destacó el liderazgo del astro y opinó que, gracias a esa cualidad, es el futbolista "más grande de todos los tiempos".

"Siempre lideró de ese lado, nunca se puso por delante de nadie. Siempre me emociono con el video de cuando le ganamos a Inglaterra, todo el mundo lo ovacionaba a él y señalaba al equipo. Y esos son detalles que siempre tuvo con nosotros. Por eso, para mí es el futbolista más grande de todos los tiempos y encima, es una persona brillante", valoró.

Respecto a su reciente nombramiento , el cordobés reveló que fue el 10 quien lo eligió para portar la cinta y aseguró que "es una linda responsabilidad".

"Para mí es una linda responsabilidad, pero que lo haya hecho él junto con el técnico, obviamente, es algo hermoso. Obviamente que aprendí mucho al lado de él en estos seis o siete años que llevamos juntos", indicó.

Además, Romero recordó lo que sentía antes de poder compartir plantel con Messi y confesó un gran arrepentimiento.

"Yo lo amaba, la verdad, y después tuve la suerte de llegar a la Selección, empezar a compartir cosas con él. Una amistad muy bonita, que gracias al fútbol la creamos y se me hace difícil...", expresó.

Y concluyó: "Por ahí no soy... Mi amor es demostrarlo así, a lo torpe, a lo bruto. Le dije que me arrepiento tanto de no haberle demostrado todo ese amor que siempre le tuve. Se lo va a extrañar mucho más de lo que la gente piensa".