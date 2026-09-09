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NUEVA ERA

Carlo Ancelotti anunció la primera lista de convocados en Brasil tras el retiro de Neymar

De cara a la próxima fecha FIFA, el DT italiano presentó la nómina de la Verdeamarela con una fuerte renovación.

Edelmiro Balmaceda
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Después del fracaso en el Mundial 2026 y con el retiro de Neymar del seleccionado, Brasil ya comenzó con el camino hacia la próxima Copa del Mundo de la mano de Carlo Ancelotti.

En ese sentido, el entrenador italiano pasó la escoba y anunció hoy la lista de convocados de cara a la próxima fecha FIFA, en la que la Verdeamarela jugará dos partidos ante Australia y se medirá también contra India.

Con el objetivo de "darle oportunidad a los jóvenes", Carletto citó a ocho novatos, entre los que se destacan OtávioArthur Dias, Jair y Mateuzinho. Además, les dio una chance a João Pedro y Estevão.

Por otra parte, el legendario estratega mantuvo a nombres importantes que vienen de participar en la cita mundialista como Marquinhos, Vinicius, Raphinha y Bruno Guimarães.

"Es una lista muy equilibrada, con jugadores que estuvieron en el Mundial, que creo que serán importantes en el próximo ciclo, y con jóvenes con edad y calidad para representar el futuro de la selección", explicó.

Cabe recordar que la Canarinha chocará el viernes 25 y el martes 29 de septiembre contra el elenco oceánico, mientras que el sábado 3 de octubre hará lo propio ante el combinado asiático.

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